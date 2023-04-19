Başakşehir - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Başakşehir - maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Mahmut, Deniz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia