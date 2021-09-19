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    Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 08:47
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    Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Son olarak ligde Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

    Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Ponck, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Okaka

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Osai, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia

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