Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Başakşehir - maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia