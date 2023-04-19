Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia