Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Peki Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 36. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Galatasaray, 36. hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

İki takımın taraftarları ise Başakşehir - Galatasaray maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Galatasaray maçı, 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak.

Fubolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.