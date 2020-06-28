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Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 29. haftasında lider Başakşehir, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 19:57
Galatasaray, 'tamam ya da devam' maçına çıkıyor...
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada lider Başakşehir'i yenerek yeniden şampiyonluk yarışının içine girmek istiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Alesic, Robinho, Crivelli.
Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru.