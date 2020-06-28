Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 'tamam ya da devam' maçına çıkıyor...

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada lider Başakşehir'i yenerek yeniden şampiyonluk yarışının içine girmek istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Başakşehir'in 59, Galatasaray'ın ise 51 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibi Başakşehir'de kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek.

Konuk ekip Galatasaray ise tam 7 futbolcusundan yoksun olarak Başakşehir karşısına çıkacak.

Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir

Mert

Caicara

Epureanu

Ponck

Clichy

Mahmut

İrfan Can

Visca

Aleksic

Crivelli

Demba Ba

Galatasaray

Okan

Linnes

Donk

Lemina

Saracchi

Taylan

Seri

Belhanda

Feghouli

Sekidika

Onyekuru