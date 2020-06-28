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Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 08:43
Galatasaray, 'tamam ya da devam' maçına çıkıyor...
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada lider Başakşehir'i yenerek yeniden şampiyonluk yarışının içine girmek istiyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Başakşehir'in 59, Galatasaray'ın ise 51 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Ev sahibi Başakşehir'de kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek.
Konuk ekip Galatasaray ise tam 7 futbolcusundan yoksun olarak Başakşehir karşısına çıkacak.
Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir
Mert
Caicara
Epureanu
Ponck
Clichy
Mahmut
İrfan Can
Visca
Aleksic
Crivelli
Demba Ba
Galatasaray
Okan
Linnes
Donk
Lemina
Saracchi
Taylan
Seri
Belhanda
Feghouli
Sekidika
Onyekuru