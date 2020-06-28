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    Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 08:43
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    Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri #1

    Galatasaray, 'tamam ya da devam' maçına çıkıyor...

    Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada lider Başakşehir'i yenerek yeniden şampiyonluk yarışının içine girmek istiyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Karşılaşma öncesinde Başakşehir'in 59, Galatasaray'ın ise 51 puanı bulunuyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Ev sahibi Başakşehir'de kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek.

    Konuk ekip Galatasaray ise tam 7 futbolcusundan yoksun olarak Başakşehir karşısına çıkacak.

    Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

    Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri #2

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir

    Mert
    Caicara
    Epureanu
    Ponck
    Clichy
    Mahmut
    İrfan Can
    Visca
    Aleksic
    Crivelli
    Demba Ba

    Galatasaray

    Okan
    Linnes
    Donk
    Lemina
    Saracchi
    Taylan
    Seri
    Belhanda
    Feghouli
    Sekidika
    Onyekuru

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