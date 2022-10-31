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    Başakşehir, Giresunspor'a karşı üç golle kazandı

    Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
    • 31.10.2022 - 22:06
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    Başakşehir, Giresunspor'a karşı üç golle kazandı

    Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

    Başakşehir 3 golle galibiyeti aldı

    Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 65. dakikada Phillippe Keny ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner attı.

    Giresunspor'un tek golü 80. dakikada Serginho'dan geldi.

    Başakşehir, Giresunspor a karşı üç golle kazandı #1

    Başakşehir 2. sıraya yükseldi

    Bu sonucun ardından ligde bir hafta sonra kazanan Başakşehir, puanını 23 yaptı ve ligde 2. sıraya yükseldi. Giresunspor 9 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Hatayspor deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

    Başakşehir, Giresunspor a karşı üç golle kazandı #2


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