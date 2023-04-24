Başakşehir, Giresunspor'u deplasmanda yendi Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig’de 31. hafta maçında Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.

Başakşehir, 4 golle kazandı

Mücadelede Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 35'te Adnan Januzaj ile 25 ve 45. dakikalarda Joao Figueiredo attı. Giresunspor'un golleri 63 ve 90'da Borja Sainz'dan geldi.

Onurcan, maçın ikinci yarısına çıkmadı

Giresunspor'da Onurcan Piri, 2. golde kalesini terk etti ancak topa dokunamadı ve Figueiredo topu ağlara gönderdi.

Giresunsporlu taraftarlar, bu hatası sonrası Onurcan'ı ıslıkladı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi. Onurcan Piri, ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi ve kaleye Ferhat Kaplan geçti.

Giresunsporlu taraftarlar, özellikle maçın ikinci yarısında "Sahipsiz Giresun" tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.

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Başakşehir, 3 maç sonra kazandı

Bu galibiyetin ardından Başakşehir, ligde 3 maç sonra kazandı ve 48 puana yükseldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Giresunspor ise 27 puanda kaldı.

Başakşehir, ligde gelecek hafta Hatayspor ile karşılaşacağı için maç yapmayacak. Giresunspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.