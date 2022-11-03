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    Başakşehir - Hearts maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında Başakşehir, sahasında Hearts'ı konuk ediyor.
    • 03.11.2022 - 10:42
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    Başakşehir - Hearts maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi, Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak. Karşılaşma TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

    İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı. A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

    Başakşehir - Hearts maçının muhtemel 11 leri #1

    Muhtemel 11'ler

    Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

    Hearts: Gordon, Smith, Sibbick, Kingsley, Cochrane, Ginnelly, Grant, Kiomourtzoglou, Halliday, McKay, Shankland


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