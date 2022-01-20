Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir - Konyaspor maçının ne zaman oynayacağı belli oldu. Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın üzüntüsü sürerken, o hafta oynayacak olan Başakşehir - Konyaspor maçı ertelenmişti.

Konyaspor yaşanan bu üzücü olay nedeniyle TFF'ye erteleme talebi ile başvurmuş ve Başakşehir tarafından konuyla ilgili olumlu yanıt gelmişti.

Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

Maça dair detaylar belli olmaya başlarken,"Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada oynanması planlanan ve Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, 22 Şubat Salı 20.00'de oynanacak. Maç beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

24,25 VE 26. HAFTANIN ÖNEMLİ MAÇLARI

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26’ıncı haftalarında oynanacak maçların programı duyuruldu. Buna göre 24. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Başakşehir 5 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

25. haftada ise lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi 2. sırada bulunan Konyaspor karşılaşacak.