Başakşehir locada küfürler yağdıran Emre Belözoğlu'nu savundu
ensonhaber.com

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Cezası sebebiyle kulübede yer alamayan Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun locadaki ağır küfürleri taraftarlarca kayıt altına alındı.

Sosyal medyaya düşen görüntülere yorum yağdı.

Başakşehir hocasını savundu

Başakşehir, yaşanan olaya ilişkin açıklama yayınladı.

Belözoğlu'nun videosu hakkında, " ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur" denildi.

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