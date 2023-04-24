Başakşehir locada küfürler yağdıran Emre Belözoğlu'nu savundu Başakşehir tarafından Giresunspor maçını cezası nedeniyle locadan takip eden Emre Belözoğlu'nun karıştığı olay hakkında açıklama yapıldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Cezası sebebiyle kulübede yer alamayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun locadaki ağır küfürleri taraftarlarca kayıt altına alındı.

Sosyal medyaya düşen görüntülere yorum yağdı.

Başakşehir hocasını savundu

Başakşehir, yaşanan olaya ilişkin açıklama yayınladı.

Belözoğlu'nun videosu hakkında, "Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur" denildi.