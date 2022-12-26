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    Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı

    Başakşehir, kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
    • 26.12.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:48
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    Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı

    15 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 27 puanla 4. sırada yer alan Başakşehir'de, iç transferde çalışmalar devam ediyor.

    Başakşehir, kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

    "Sözleşmesi, 2 yıl daha uzatılmıştır"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl daha uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı #1

     

    8 maçta forma giydi

    25 yaşındaki Muhammed Şengezer, bu sezon İstanbul ekibinde 8 maçta görev aldı ve kalesinde 12 gol gördü.

    Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı #2


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