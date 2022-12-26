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- Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı
Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı
Başakşehir, kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
- 26.12.2022 - 14:32
- Güncelleme : 26.12.2022 - 14:48
15 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 27 puanla 4. sırada yer alan Başakşehir'de, iç transferde çalışmalar devam ediyor.
Başakşehir, kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
"Sözleşmesi, 2 yıl daha uzatılmıştır"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl daha uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
8 maçta forma giydi
25 yaşındaki Muhammed Şengezer, bu sezon İstanbul ekibinde 8 maçta görev aldı ve kalesinde 12 gol gördü.