Petrol
92.48
-1.92%
Euro
18.0309
-0.11%
Dolar
18.5752
-0.05%
Altın
999.21
0.33%
Borsa
3518
-1.51%
Bitcoin
360.644
0.67%
BTXN Coin
8.46
9.02%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile sözleşme uzattı.
    • 12.10.2022 - 21:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı

    Başakşehir, tecrübeli futbolcu Ömer Ali Şahiner ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

    1+1 yıllık sözleşme

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

    Ömer Ali Şahiner'in imza törenine kulüp asbaşkanlarından Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt de katıldı.


    Abdullah Avcı: Kaybettiğimiz bir şey yok, yarışın içindeyiz
    Avrupa Ligi

    Abdullah Avcı: Kaybettiğimiz bir şey yok, yarışın içindeyiz

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İran'da bin 700 gösterici serbest bırakıldı
    3. Sayfa

    İran'da bin 700 gösterici serbest bırakıldı

    Görüş Bildir