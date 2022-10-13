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- Başakşehir - Rigas FS maçının muhtemel 11'leri
Başakşehir - Rigas FS maçının muhtemel 11'leri
UEFA Konferans Ligi 4. hafta mücadelesinde Başakşehir, RFS ile kozlarını paylaşıyor.
- 13.10.2022 - 11:06
- Güncelleme : 13.10.2022 - 11:26
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Başakşehir, Letonya'nın RFS takımıyla sahasında karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5'tan naklen yayımlanacak.
Grupta namağlup 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Letonyalı rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Deniz, Traore, Serdar, Okaka
RFS: Steinbors, Mares, Panic, Lipuscek, Vlalukin, Kaspars, Emerson, Saric, Diomande, Varslavans, Friesenbichler