Petrol
92.61
0.17%
Euro
18.11
0.49%
Dolar
18.5893
0.13%
Altın
1.001
0.30%
Borsa
3558
1.14%
Bitcoin
358.290
-0.49%
BTXN Coin
8.17
-3.08%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Başakşehir - Rigas FS maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi 4. hafta mücadelesinde Başakşehir, RFS ile kozlarını paylaşıyor.
    • 13.10.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir - Rigas FS maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Başakşehir, Letonya'nın RFS takımıyla sahasında karşılaşacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5'tan naklen yayımlanacak.

    Grupta namağlup 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Letonyalı rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.

    Muhtemel 11'ler

    Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Deniz, Traore, Serdar, Okaka

    RFS: Steinbors, Mares, Panic, Lipuscek, Vlalukin, Kaspars, Emerson, Saric, Diomande, Varslavans, Friesenbichler


    'ABD, İran'ı istikrarsızlaştırma politikasına başvurdu'
    Dünya

    'ABD, İran'ı istikrarsızlaştırma politikasına başvurdu'

    Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kimdir? Ne iş yapıyor, nereli? İşte İbrahim Tatlıses’in damadı!
    Medya

    Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kimdir? Ne iş yapıyor, nereli? İşte İbrahim Tatlıses’in damadı!

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir