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    Başakşehir, Rigas Skola ile berabere kaldı

    Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
    • 07.10.2022 - 00:25
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    Başakşehir, Rigas Skola ile berabere kaldı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. maçında Letonya ekibi Rigas Skola ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. NSB Arkadija Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

    Rigas 10 kişi kaldı

    Başakşehir, maç boyunca oyuna hakim olan taraftı. Topla yüzde 75 oynama oranı yakalayan ve rakip kaleye tam 16 şut atan Başakşehir, fileleri havalandıramadı. Ev sahibi Rigas Skola'da Simkovic, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

    Başakşehir, Rigas Skola ile berabere kaldı #1

    Başakşehir liderliğini sürdürdü

    Başakşehir, bu sonuçla puanını 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Rigas Skola ise gruptaki 2. puanını aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'in 4. maç haftasında Başakşehir ile Rigas Skola İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

    Başakşehir, Rigas Skola ile berabere kaldı #2

    Başakşehir, Rigas Skola ile berabere kaldı #3


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