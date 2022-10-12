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- Başakşehir - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 12.10.2022 - 16:36
Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi A grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek.Başakşehir gruptaki ilk üç maçında 7 puan topladı.
A grubunda lider konumda bulunan Başakşehir namağlup devam ettiği grupta kalesinde gol görmedi.
Başakşehir, Rigas Skola ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlik ile ayrıldı.
Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Başakşehir Süper Lig'de ilk mağlubiyetini bu hafta evinde karşılaştığı Sivasspor karşısında aldı.
Rigas Skola maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak isteyen Başakşehir'de parola galibiyet.Peki Başakşehir - Rigas Skola maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başakşehir - Rigas Skola maçı ne zaman oynanacak?
Başakşehir - Rigas Skola UEFA Konferans Ligi A grubu 4. maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Maltalı hakem Philip Farrugia yönetecek.
Başakşehir - Rigas Skola UEFA Konferans Ligi maçı EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.