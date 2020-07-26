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Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı
- AA & Ensonhaber
- 26.07.2020 - 22:55
- Güncelleme : 26.07.2020 - 22:55
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi.
Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.
TAKIMIN GELMESİYLE COŞKU ARTTI
Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.
Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.
TARAFTARLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ
Koronavirüs nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.
Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
İLK KUPAYI KALDIRDILAR
Başakşehir Kulübü, yönetimi, teknik ekibi ve futbolcularıyla birlikte şampiyonluk kupasını kaldırarak coşkuyu birkikte yaşadı.