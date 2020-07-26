Dolar
6.8449
-0.0452%
Euro
7.9693
-0.1666%
Altın
1901.43
-0.0052%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
67977.93
2.7728%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde kazandığı ilk şampiyonluğu kutladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.07.2020 - 22:55
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 22:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi.

    Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

    TAKIMIN GELMESİYLE COŞKU ARTTI

    Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.

    Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #1

    TARAFTARLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

    Koronavirüs nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.

    Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #2

    İLK KUPAYI KALDIRDILAR

    Başakşehir Kulübü, yönetimi, teknik ekibi ve futbolcularıyla birlikte şampiyonluk kupasını kaldırarak coşkuyu birkikte yaşadı.

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #3

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #4

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #5

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #6

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #7

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #8

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #9

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #10

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #11

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #12

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #13

    Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı #14

    Görüş Bildir