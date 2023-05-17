Başakşehir - Ümraniyespor maçında kazanan yok Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig’de 34. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Mustafa Er'in ekibi Ümraniyespor, hakem Burak Pakkan yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan bu maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Penaltı ve kırmızı çıktı

Başakşehir, 4. dakikada Danijel Aleksic ile öne geçti. Ümraniyespor bu gole 60. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Başakşehir'de golü atan Aleksic, ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı atışından yararlanamadı. Aleksic'in penaltısını kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, henüz 7. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu beraberliğin ardından Başakşehir 52, Ümraniyespor, 27 puana yükseldi.

Başakşehir, Süper Lig'de 35. haftada Antalyaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.