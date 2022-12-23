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    Başakşehir, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 yendi

    Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Ümraniyespor'a konuk oldu. Başakşehir bu müsabakadan 3-1'lik skorla galip çıktı.
    • 23.12.2022 - 23:14
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    Başakşehir, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 yendi

    Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu.

    Ümraniye Şehir Stadyumu’ndaki maçı Başakşehir 3-1’lik skorla kazandı.

    Başakşehir 27 puana yükseldi

    Karşılaşmada Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Güler ve uzatma dakikalarında Ndayishimiye attı. Ümraniyespor’un tek golü 17. dakikada Umut Nayir’den geldi.

    Bu sonucun ardından Başakşehir, 27 puana yükseldi. Ümraniyespor 7 ise puanda kaldı.

    Başakşehir, Ümraniyespor u deplasmanda 3-1 yendi #1

    Ümraniyespor'un rakibi Ankaragücü

    Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, Ankaragücü deplasmanına gidecek.

    Başakşehir, Ümraniyespor u deplasmanda 3-1 yendi #2

    Başakşehir, Ümraniyespor u deplasmanda 3-1 yendi #3


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