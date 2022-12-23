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Başakşehir, Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 yendi
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Ümraniyespor'a konuk oldu. Başakşehir bu müsabakadan 3-1'lik skorla galip çıktı.
- 23.12.2022 - 23:14
Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu.
Ümraniye Şehir Stadyumu’ndaki maçı Başakşehir 3-1’lik skorla kazandı.
Başakşehir 27 puana yükseldi
Karşılaşmada Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danijel Aleksic, 57. dakikada Serdar Güler ve uzatma dakikalarında Ndayishimiye attı. Ümraniyespor’un tek golü 17. dakikada Umut Nayir’den geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir, 27 puana yükseldi. Ümraniyespor 7 ise puanda kaldı.
Ümraniyespor'un rakibi Ankaragücü
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, Ankaragücü deplasmanına gidecek.