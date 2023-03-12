Başakşehir'de Adnan Januzaj, Beşiktaş karşısında kırmızı kart gördü Başakşehir forması giyen Adnan Januzaj, Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan mücadelenin 34. dakikasında turuncu-lacivertliler 10 kişi kaldı.

Pozisyonu izlenmesi söylendi

Maçın 34. dakikasında Gedson Fernandes, Adnan Januzaj'ın müdahelesi sonucu sakatlık yaşadı.

Adnan Januzaj, sağ çaprazdan ceza alanı ön çizgisine doğru hareketlenirken ayağı kayıp düştükten sonra Gedson'un bacağına müdahalede bulundu. Bu pozisyon için Mete Kalkavan'a izleme tavsiyesi geldi.

Direkt kırmızı kart gösterdi

Pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, Januzaj'ın Gedson'a müdahalesini ciddi faul olarak yorumladı ve Başakşehirli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Böylelikle ev sahibi 10 kişi kaldı.

Bu pozisyonun ardından sosyal medyadaki futbolseverler Januzaj'ın ayağının kaymasıyla yaptığı faula kırmızı kart verilmesinin ağır olduğunu düşündü ve hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)