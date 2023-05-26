Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun alternatifi Nuri Şahin Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun olası ayrılma ihtimaline karşın aday bulunmuş durumda. Geçen sezon oynattığı iyi oyunla adından çokça söz ettiren Nuri Şahin, olası ayrılık durumunda Başakşehir'in ilk adayı.

Başakşehir, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin istediği Emre Belözoğlu'nun boşluğunu doldurmak için rotasını Antalya'ya çevirdi.

Turuncu-lacivertlilerin, Antalyaspor'un başarılı teknik direktörü Nuri Şahin'le el sıkıştığı öğrenildi.

Geçen sezon adı Galatasaray'la da anılan Şahin, Antalyaspor'la yola devam etmişti. O dönem iyi bir çıkış yapan Şahin, bu sezon ise yönetim istikrarsızlığı nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

35 maçta 12 galibiyet

Bu sezon Antalyaspor'un başında 35 maça çıkan Nuri Şahin'in takımı bu karşılaşmaların yalnızca 12'sinde galibiyet alabildi, 8 karşılaşma berabere biterken 16 maçta sahadan puansız ayrıldı.