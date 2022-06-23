Başakşehir'den ayrılan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolga Ciğerci'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Peki, Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci'nin yeni adresi neresi olacak?

Fenerbahçe'den Başakşehir' transfer olan ve bu sezon sözleşmesi biten Tolga Ciğerci, yeni kulübünü bekliyor.

Galatasaray'da oynadığı dönemde herkesin ilgisini çeken Ciğerci, yeniden eski günlerine dönmek istiyor.

Yeni kulübünde elinden geleni yapıp tüm yeteneklerini göstermek isteyen Ciğerci'nin yeni adresi ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Ciğerci'yi tanıyan futbolseverler ise "Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci'nin yeni adresi neresi olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci'nin yeni adresi neresi olacak? İşte yanıtı..

Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci'nin yeni adresi neresi olacak?

FANATİK'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor da transfer hamlesi gerçekleşti. Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan Tolga Ciğerci, 1 gol ve 1 asistle oynadı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymiş, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.