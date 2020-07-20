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    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi biletini alan Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden 10 tanesi kesinleşti.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 08:43
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    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Süper Lig'in 33. haftasında dün oynanan Kayserispor karşılaşmasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Başakşehir, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Böylece Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan İstanbul ekibi, Devler Ligi kurasına 4. torbadan girecek ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla rakip olacak.

    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri #1

    KESİNLEŞEN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri:

    1. TORBA
    Real Madrid
    Liverpool
    Bayern Münih
    PSG
    Zenit

    2. TORBA
    Atletico Madrid
    Barcelona
    Man. City
    Sevilla
    Dortmund

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