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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi biletini alan Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden 10 tanesi kesinleşti.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 08:43
Süper Lig'in 33. haftasında dün oynanan Kayserispor karşılaşmasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Başakşehir, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Böylece Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan İstanbul ekibi, Devler Ligi kurasına 4. torbadan girecek ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla rakip olacak.
KESİNLEŞEN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
Dortmund