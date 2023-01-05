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    Başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı izledi

    Kasımpaşa maçına hazırlanan Beşiktaş, galibiyet için taktik çalışması yaptı.
    • DHA
    • 05.01.2023 - 17:37
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:59
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    Başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı izledi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da takip etti.

    Maç provası yapıldı

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

    Başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı izledi #1

    Başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı izledi #2


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