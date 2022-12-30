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    Başkan Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi

    Başkan Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi

    Sivasspor'un evinde Galatasaray'a kaybettiği maça damga vuran pozisyon Mecnun Otyakmaz'ı isyan ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 13:53
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    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

    Okyatmaz, "TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz! Bizim golümüz neden iptal edildi? En üst düzeyde bunun açıklamasını istiyoruz. Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi." ifadelerini kullandı.

    "Lütfen emekli olsunlar"

    "Maça damga vuran maalesef hakem hataları oldu" diyen Otyakmaz şunları söyledi:  Türkiye'deki futbolseverlerin hiçbiri golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı, biz de anlamadık. 20 yıldır VAR hakemi Özgüç Türkalp adını duymaktan artık rahatsız olduk. Bunların hiç emekliliği falan olmuyor mu? EYT bile geldi artık lütfen emekli olsunlar. Futbol kamuoyunu çok fazla sıkıntıya sürüklememek adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray’ı tebrik ediyorum."

    Sivasspor'un iptal edilen golü tartışma çıkardı haberi

    Sivas



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