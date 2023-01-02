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    Batshuayi'den derbi için iddialı sözler

    Batshuayi'den derbi için iddialı sözler

    Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, derbide Galatasaray'ı yeneceklerini ve bu sene şampiyon olacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 11:58
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:01
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    Sezon öncesi Fenerbahçe'ye transfer olan Belçikalı Michy Batshuayi, hafta sonu oynanacak olan dev derbi için açıklamalarda bulundu.

    Dünya Kupası dönüşü İstanbulspor ve Hatayspor filelerini havalandıran golcü oyuncu, Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında da takımının en büyük kozu olacak.

    Bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 6 gol 1 asist yapan Belçikalı, derbi havasına erken girdi.

    "G.Saray'ı yenip liderliği geri alacağız"

    Batshuayi, "Zaman zaman yol kazaları olsa da şampiyonluk için kenetlendik. Antalya'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Sonrasında Galatasaray'ı da yenerek liderlik koltuğunu geri alacağız. Büyük fedakarlıklar yapan yönetim ve taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

    Batshuayi


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