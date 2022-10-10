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    Batshuayi'nin performansı sosyal medyada gündem oldu

    Batshuayi'nin performansı sosyal medyada gündem oldu

    Karagümrük'ü son dakikalarda mağlup eden golü atan Michy Batshuayi'nin performansı sosyal medyada kullanıcıların gündemi oldu.
    • 10.10.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 09:26
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    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 9 gol atılan mücadele adeta bir gol düellosuna döndü.

    100 dakikaya uzanan karşılaşmada kazanan, ev sahibi takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golü ise Michy Batshuayi attı.

    Batshuayi, Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

    Bu sezon hem Avrupa hem de Süper Lig'de toplam 6 maça çıkan oyuncu, 3 kritik golle takımına büyük katkı sağladı.

    Batshuayi nin performansı sosyal medyada gündem oldu #1

    Sosyal medyada gündem oldu

    Oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyiyordu. Siyah-beyazlılarda oynadığı maçlarda 14 gol 5 asist kaydeden oyuncu, attığı gollerden ziyade kaçırdıklarıyla hafızalara kazındı.

    Sosyal medyada da Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki performansı gündem oldu. Kullanıcılar oyuncunun iki takımdaki performansını, esprili bir dille ele aldı.

    Batshuayi nin performansı sosyal medyada gündem oldu #2

    Batshuayi nin performansı sosyal medyada gündem oldu #3


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