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- Batshuayi'nin performansı sosyal medyada gündem oldu
Batshuayi'nin performansı sosyal medyada gündem oldu
- 10.10.2022 - 08:54
- Güncelleme : 10.10.2022 - 09:26
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 9 gol atılan mücadele adeta bir gol düellosuna döndü.
100 dakikaya uzanan karşılaşmada kazanan, ev sahibi takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golü ise Michy Batshuayi attı.
Batshuayi, Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.
Bu sezon hem Avrupa hem de Süper Lig'de toplam 6 maça çıkan oyuncu, 3 kritik golle takımına büyük katkı sağladı.
Sosyal medyada gündem oldu
Oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyiyordu. Siyah-beyazlılarda oynadığı maçlarda 14 gol 5 asist kaydeden oyuncu, attığı gollerden ziyade kaçırdıklarıyla hafızalara kazındı.
Sosyal medyada da Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki performansı gündem oldu. Kullanıcılar oyuncunun iki takımdaki performansını, esprili bir dille ele aldı.