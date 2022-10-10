Batshuayi'nin performansı sosyal medyada gündem oldu

Karagümrük'ü son dakikalarda mağlup eden golü atan Michy Batshuayi'nin performansı sosyal medyada kullanıcıların gündemi oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 9 gol atılan mücadele adeta bir gol düellosuna döndü.

100 dakikaya uzanan karşılaşmada kazanan, ev sahibi takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golü ise Michy Batshuayi attı.

Batshuayi, Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

Bu sezon hem Avrupa hem de Süper Lig'de toplam 6 maça çıkan oyuncu, 3 kritik golle takımına büyük katkı sağladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyiyordu. Siyah-beyazlılarda oynadığı maçlarda 14 gol 5 asist kaydeden oyuncu, attığı gollerden ziyade kaçırdıklarıyla hafızalara kazındı.

Sosyal medyada da Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki performansı gündem oldu. Kullanıcılar oyuncunun iki takımdaki performansını, esprili bir dille ele aldı.