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    Batuhan Kör, Manisa FK'da form tuttu

    Trabzonspor'un kiralık gönderdiği Batuhan Kör, Manisa FK'da iyi bir sezon geçiriyor. Genç oyuncunun, sezon sonunda takıma dönüp şans bulması bekleniyor.
    • 24.11.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:28
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    Batuhan Kör, Manisa FK'da form tuttu

    Bordo-mavililerin kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Batuhan Kör, Manisa FK'da sergilediği futbolla alkış alıyor.

    Genç forvet, geride kalan 14 maçın 9'unda görev yaparken, Adem Büyük'le birlikte Ege ekibinin en skorer ismi konumunda.

    Sezon bitince şans bulacak

    Batuhan, 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 21 yaşındaki oyuncunun, sezon bittikten sonra Trabzonspor'a dönmesi ve yaz kampında mutlaka şans bulması bekleniyor.

    Batuhan Kör, Manisa FK da form tuttu #1


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