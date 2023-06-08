Batuhan Kör, Trabzonspor'a geri dönüyor Trabzonspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör, gelecek sezon bordo-mavili takımın kampında yer alacak.

AA

Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon FK'da kiralık olarak forma giyen Batuhan Kör'ün bordo-mavili takımın kampında yer alacağı öğrenildi.

Trabzonspor tarafından geride kalan sezonun ilk yarısında TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sezonun ikinci yarısında ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon FK'ya kiralanan Batuhan Kör, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Bu sezon iki takımda forma giydi

22 yaşındaki futbolcu, TFF 1. Lig'de Manisa FK formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Sezonun ikinci yarısında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK ile yoluna devam eden Batuhan Kör, 1461 Trabzon FK formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada ise 5 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.