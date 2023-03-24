Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın görevine son verildi Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildi.

Haber Merkezi

Milli aradan hemen önce Bayer Leverkusen'e yenilerek Almanya Bundesliga liderliğini Borussia Dortmund'a kaptıran Bayern Münih'te yöneticilerinin teknik direktör Julian Nagelsmann'ın görevine son verdikleri belirtildi.

Bild'in haberine göre Alman kulübünün genç teknik adamın yerine daha önce Borussia Dortmund'u da çalıştıran ve Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Thomas Tuchel ile anlaştığı kaydedildi.

2026'ya kadar sözleşmesi vardı

Bayern, Temmuz 2021'de takımın başına getirdiği Julian Nagelsmann ile 2026'ya kadar sözleşme imzalamıştı.

Nagelsmann, Bundesliga'da daha önce Leipzig'i çalıştırmıştı.