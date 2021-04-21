BB Erzurum 3 puanı 90+6'da kurtardı

Süper Lig'in 36. haftasında alt sıralar için büyük önemi olan maçta BB Erzurumspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi BB Erzurumspor 90+6. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü, takımın yıldız isimlerinden Obertan, 90+6. dakikada yaptığı harika vuruşla getirdi. Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü oyunu tercih ederken, pozisyon anlamında kısır bir mücadele yaşandı. BB Erzurumspor 90 dakikada 4 isabetli şu çekti, Malatyaspor da sadece 2 isabet buldu.





PENALTI VAR İLE FAUL OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan karşılaşmanın 90+2. dakikasında BB Erzurumspor'a verilen penaltı, pozisyon dışarıda olduğu için VAR incelemesinin ardından faul olarak değiştirildi. Teknik direktör Yılmaz Vural da bunun üzerine hakeme tabletten pozisyonu göstererek tepkide bulundu ve sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından BB Erzurumspor son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle 34 puana puana yükseldi ve 17. sıraya yerleşti. 3 maç sonra yenilen Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 15. basamağa geriledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecekken, BB Erzurumspor ise Gaziantep Fk deplasmanına gidecek.



