BB Erzurumspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanında 3 puan arıyor.

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Oynadığı son 2 maçı kaybeden Galatasaray 5 maç sonunda 7 puan toplayabildi. Maça çıkan BB Erzurumspor da 7 puanda bulunuyor.

İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ VAR

BB Erzurumspor'da sakatlıkları bulunan Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ise Feghouli ve Martin Linnes maç kadrosuna alınmadı. İki oyuncunun da sakatlıkları bulunuyor.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Arda Turan, Falcao.