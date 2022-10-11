Belçika basınında gündem: Michy Batshuayi

Fenerbahçe'nn Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından ülkesinin basınında gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9.haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 90+5'te gelen golle 5-4 mağlup etti ve zirve yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Şüphesiz, zaferin mimarlarından bir de 88'de oyuna giren ve 90+5'te üç puanı getiren golü atan Michy Batshuayi'ydi...

Fenerbahçe kayıp yaşamadı

Belçikalı oyuncunun attığı bu gol, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde Michy'nin bu performansını yere göğe sığdıramayan Belçika basını, oyuncuyu öve öve bitiremedi.

Belçika'da yayın yapan "lookcharms.com" adlı site, Batshuayi'nin galibiyet golünü atmasının ardından Fenerbahçe-Karagümrük maçına geniş yer ayırdı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'nde Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan Batshuayi, karşılaşmanın 88.dakikasında oyuna girerek, sarı-lacivertlilere çılgın maçın 90+5'inci dakikasında galibiyeti getiren golü attı, çılgın maçın kahramanı oldu. Fenerbahçe, Batshuayi'nin attığı golle puanını 17'ye çıkardı ve şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı."





67 dakikada bir gol attı

"trivela.com" adlı site de "Batshuayi'nin golüyle, Fenerbahçe çılgın maçı 5-4 kazandı" başlığıyla verdiği haberde; "Batshuayi'nin sahaya çıkmasıyla ev sahibi ekip muazzam bir rahatlama yaşadı. Batshuayi oyuna girene kadar Fenerbahçe zorlandı." dedi.

Fenerbahçe'ye transferin son günlerinde katılan Batshuayi, şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 3'ü Avrupa Ligi, 3'ü de Süper Lig olmak üzere altı maça çıktı. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 201 dakika süre alırken, 3 kez ağları havalandırdı. Bu gollerin ikisi Avrupa'da biri ise Süper Lig'de geldi. Batshuayi, ortalama 67 dakikada ağları sarsmış oldu.

