Belhanda'nın yönetime yaptığı eleştirilerin perde arkası

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Younes Belhanda'nın, yönetime yaptığı eleştirinin temelinde yatan sebepler ortaya çıktı.

Galatasaray Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Sivasspor karşılaşmasında da 2 puan bırakırken Younes Belhanda'nın, maç sonu açıklamasında saha zemini söylemi büyük yankı uyandırmıştı.

"SOSYAL MEDYAYA BAKACAĞINIZA STATLA İLGİLENİN"

Maç sonrasında yönetimi hedef alarak "Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek.'' ifadelerini kullanan Belhanda'nın, bu sözlerinin arkasında ise bir birikmişlik olduğu belirtildi.

Belhanda'nın rahatsız olduğu 3 ana konunun, yönetime olan göndermelerinde başrol oynadığı ifade ediliyor.

DİSİPLİN KURULU ÜYESİNİN SÖZLERİ

Disiplin kurulu üyesi Cem Emiroğlu, Belhanda için "Bu Bedevi ile mi sözleşme uzatılacak, kuruş değeri yok bu herifin, gönderin gitsin." şeklinde tweet atmış, Belhanda da "Bedevi olduğum kesin ama Galatasaray'ı seven, temsil eden bir kişiyim." cevabını vermişti. Cem Emiroğlu akabinde istifa etmek zorunda kalmıştı.

SOSYAL MEDYA GÖNDERMESİNİN NEDENİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda ile geçtiğimiz aylarda yeni kontrat görüşmeleri yapılmış, Faslı futbolcuya bu görüşmelerde sosyal medyada eleştirildiği hatırlatılıp buna göre yeni isteklerde bulunması ima edilmişti. Görüşmeler bir neticeye varmamış Belhanda ile, mart ayına gelinmesine rağmen henüz yeni bir sözleşme yapılmamıştı.

MUSTAFA CENGİZ'İN "HALT" SÖZÜ

Galatasaray mevcut yönetimi, sosyal medyada da sıkça tartışılan Younes Belhanda'nın maaşını sürekli gündeme getirmesi Faslı oyuncunun canını sıkan olaylardan biriydi. Ayrıca başkan Mustafa Cengiz'in, ekim ayında kamuoyunun önünde "Oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım yüzde 15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi. Onların ne halt yediklerini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi, hepsi kabul etti, bunlar etmedi." açıklamasında bulunması ve sonrasında Belhanda ile Feghouli'nin hedef alınması futbolcuları bir hayli kızdırmıştı.