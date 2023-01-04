Berkan Kutlu: Derbi öncesi kazanmayı bildik

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek lider olduğu maçın ardından, takımın orta sahası Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Galatasaray'ın golleri Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'ten geldi. Ankaragücü'nün tek golünü Taylan Antalyalı kaydetti.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, galip geldikleri Ankaragücü maçının ardından konuştu.

"Maçı Lucas Torreira için oynadık"

Maçı Torrerira için oynadıklarını söyleyen Berkan, "Bu maçı Lucas Torreira için oynadık. Zor bir dönemden geçiyor, biz bir takımız. Onun için daha da motive olduk. Tekrar baş sağlığı diliyorum. Dualarımız onunla." ifadelerini kullandı.

"Derbi öncesi kazanmayı bildik"

Derbi öncesi kazanmayı bildiklerini belirten Berkan Kutlu, "Saçma bir golle geriye düştük ama derbi öncesi kazanmayı bildik. Ben ne olduğumu biliyorum ve çalışıyorum. İyi konuşanlar sağ olsun. Kötü konuşuyorlarsa da canları sağ olsun." dedi.