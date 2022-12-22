Berke Özer Eyüpspor'da

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 22 yaşındaki file bekçisi Berke Özer’i kadrolarına kattıklarını söyledi.

Gündem Özel programına konuk olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, açıklamalarda bulundu.

Özkaya, en büyük hayalinin Luka Modric’i Türkiye’ye getirmek olduğunu söyleyerek, "Artık hayalimi başka yere taşımam gerekiyor. Ben takımımı bir yere getirdim. Artık Kulüpler Birliği Başkanı olarak kulüpleri belli bir yere getirmek istiyorum." dedi.

"Yerli kaleciyle çıkmak istiyoruz"

Eyüpspor’un performansını değerlendiren Özkaya, "Kısa, orta ve uzun vade hedeflerimiz vardı. Kısa vade hedeflerimizi hızla yapıyoruz. Orta vadede tesisleşme vardı, tesislerimiz bitti. Yan taraftaki araziyi de aldık ve büyüteceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Eyüpspor’un ligde kalıcı domine eden ve yetiştirici bir takım olmasını hedefliyoruz. Genç oyuncularımız gelmeye başladı. Ligdeki performansımız övülüyor, biz bu takımı kurarken, eksiklerimizi kapatmaya çalıştık. Çok gol yiyorduk. Savunma ve stopere önemli transferler yaptık. Son olarak Berke Özer’i aldık. Az gol yiyen bir takım olmalıyız dedik ve buna göre savunmaya takviyeler yaptık. Berke’yi Süper Lig’e çıkabileceğimizi düşünerek aldık. Yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi. Süper Lig’e çıkarsak iki yerli kaleciyle çıkmak istiyoruz. Berke’nin oynamasını istiyorum bu yüzden sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralayabiliriz. Eyüpspor olarak hedefimiz çıktığımız ligde kalıcı olmak. Bir hayalim de İbrahim Üzülmez’i Beşiktaş’a hoca olarak gönderebilmek." ifadelerini kullandı.

Murat Özkaya, Cristiano Ronaldo’yu almak ister misiniz sorusuna ise, "Tabii ki isterim. Ama ekonomik olarak mümkün değil. Bizim asıl hedefimiz kendi Ronaldo ve Modriclerimizi yetiştirmek olmalı." cevabını verdi.