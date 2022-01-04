Berke Özer, Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mı?

Berke Özer, Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mı?

Fenerbahçe henüz teknik direktörünü bulamazken, sözleşmesi biten bazı oyuncularla ilgili ise hareketli saatler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Berke Özer'in durumu, merak ediliyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör arayışı devam ediyor.

Ali Koç'un ikinci kez koronavirüse yakalanmasının ardından işler iyice çıkmaza girerken, yeni hocanın kim olacağı gizliliğini koruyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör dışındaki bir diğer gündem maddesi sözleşmesi biten oyuncular olurken, yaşanan sıcak gelişmeler ise merak ediliyor.

Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmeleri sona ererken, taraftarlar bu iki ismin takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Başkan Koç'un takımda kalmasını istediği isimlerden birisi olan Berke Özer, Altay'ın yokluğunda kaleyi devralmış ve performansı ile göz doldurmuştu.

Peki, Berke Özer, Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mı? İşte yanıtı...

BERKE ÖZER VE FENERBAHÇE ANLAŞTI MI?

NTV Spor'un haberine göre; sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Berke Özer, Fransa ve Almanya ekiplerinin radarında bulunurken, Roma'nın oyuncuyu izlediği iddia edilmişti.

Bu iddialarla beraber Fenerbahçe, Berke Özer ile görüşmelerde sona yaklaştı. Son görüşmesini başkan Ali Koç ile yapacak olan Berke, 3.5 yıllık anlaşma ile beraber takımda süre alma konusuna önem veriyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında Altınordu'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Berke, bir süre Westerlo'da kiralık forma giymişti.

FERDİ KADIOĞLU TAKIMDA KALIYOR

Öte yandan iç transferde Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler ile de görüşmeler son aşamaya geldi.