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    Berna Gözbaşı: Lig 21 takımla daha iyi olacak

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TFF'nin küme düşmeyi kaldırması üzerine gelecekle ilgili ümitli konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 18:55
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 18:55
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    Berna Gözbaşı: Lig 21 takımla daha iyi olacak

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TFF tarafından alınan küme düşmenin kaldırılması kararını değerlendirdi.

    TRT Spor'a canlı olarak bağlanan Gözbaşı, önemli açıklamalar yaptı. Berna Gözbaşı, "Öncelikle Kulüpler Birliği Vakfı'nda oy birliği ile bu tavsiye kararı almalarından dolayı teşekkür ediyorum. Son haftaya kadar mücadele ettik ama olmadı. İşin insanı ve vicdani tarafını gören sayın Cumhurbaşkanına, sayın Spor Bakanına ve sayın TFF Başkanına teşekkür ediyorum" dedi.

    Berna Gözbaşı: Lig 21 takımla daha iyi olacak #1

    GELECEK SEZON DAHA GÜÇLÜ BİR KAYSERİSPOR OLUŞTURACAĞIZ

    Kayserispor başkanı, "Sadece 20-21 takım olsun değil bilimsel yönden bir raporla bunu anlatmaya çalışmıştım. Yerini bulduğunu düşünüyorum. Gelecek sezon daha güçlü bir Kayserispor oluşturmaya çalışacağız. Bu durumlara düşmeyecek bir yapı oluşturmak istiyoruz" diyerek gelecek için ümitli konuştu.

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