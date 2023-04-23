Beşiktaş, 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldi

Beşiktaş Futbol Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe depremzede çocuklarla beraber sporcuların ve tesis çalışanlarının çocuklarının yanı sıra özel misafirler de katıldı.
Çocuklara pamuk şeker ve balonlar dağıtılırken palyaçolar da minik misafirlere neşeli anlar yaşattı.
Antrenman sahasında çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklara eşlik eden siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Bugünleri ve yarınları iyi olsun çocuklarımızın"
Teknik direktör Şenol Güneş etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarla beraberiz. Bugünleri ve yarınları iyi olsun çocuklarımızın. 23 Nisan'ı ve Ramazan Bayramı'nı kutlarken birlikteyiz. Büyük kulüp, büyük takım, büyük aile olduğumuzu göstermek için buradayız."
"23 Nisan'ı bize armağan eden Atatürk'ü saygıyla anıyorum"
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanlarından Emre Kocadağ, şu şekilde konuştu:
"Deprem felaketini yaşadığımız, zor günler geçirdiğimiz bir sene. Bu 23 Nisan'da depremzede ve engelli çocukları da kattık bu organizasyona. 23 Nisan'ı bize armağan eden Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Bizim için en büyük hedef Beşiktaşlılığı çocuklara ne kadar fazla yayabiliyorsak, ne kadar fazla bu değerleri aşılanabiliyorsa, ne kadar çocuk Beşiktaşlı olabiliyorsa bizim için en büyük başarılardan biri de o. Bu organizasyonlar da bunlara hizmet eden organizasyonlar."
"Bugün bizim için çok anlamlı bir gün"
Asbaşkan Serhan Çetinsaya ise şu değerlendirmede bulundu:
"Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Ramazan Bayramı ile pekişmesi de çok anlamlı oldu. Burada çok sayıda çocukla güzel bir etkinlik oldu. Nice 23 Nisanlara."