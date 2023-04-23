Beşiktaş, 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldi

AA

Beşiktaş Futbol Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe depremzede çocuklarla beraber sporcuların ve tesis çalışanlarının çocuklarının yanı sıra özel misafirler de katıldı.

Çocuklara pamuk şeker ve balonlar dağıtılırken palyaçolar da minik misafirlere neşeli anlar yaşattı.

Antrenman sahasında çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklara eşlik eden siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanlarından Emre Kocadağ, şu şekilde konuştu:

"Deprem felaketini yaşadığımız, zor günler geçirdiğimiz bir sene. Bu 23 Nisan'da depremzede ve engelli çocukları da kattık bu organizasyona. 23 Nisan'ı bize armağan eden Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Bizim için en büyük hedef Beşiktaşlılığı çocuklara ne kadar fazla yayabiliyorsak, ne kadar fazla bu değerleri aşılanabiliyorsa, ne kadar çocuk Beşiktaşlı olabiliyorsa bizim için en büyük başarılardan biri de o. Bu organizasyonlar da bunlara hizmet eden organizasyonlar."