Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında kazandı Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig’de 35. hafta maçında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiminde Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş geriden geldi

Maçın 19. dakikasında Belhanda ile öne geçerken 45+4'te Aboubakar'ın klasına yakışır golüyle devre eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda vites yükselten Beşiktaş 46'da Gedson Fernandes'in golüyle öne geçerken 72. dakikada Cenk Tosun'un penaltısıyla skoru 3-1 yaptı.

90+4'te ise yine penaltıdan Aboubakar topu ağlara gönderdi ve skoru belirleyen isim oldu.

Montella kırmızı kart gördü

Öte yandan Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella 77. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından yaptığı itiraz nedeniyle hakem Mustafa Kürşad Filiz tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Beşiktaş üst üste 6. maçını kazandı

Süper Lig’de üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, 74 puana yükseldi. Ev sahibi ekip Adana Demirspor ise 6 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu ve 63 puanda kaldı.

Gelecek hafta Adana Demirspor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek.