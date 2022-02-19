Beşiktaş - Altay - CANLI SKOR

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay ile karşılaşıyor.

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İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Altay

43' Savunma arkasına atılan topta Alex Teixeira kontrolü sağladı ve bindirme yapan Kerem'e gönderdi ancak savunma genç oyuncuya geçit vermedi.

35' Orta alanda Welinton içeriye doğru doldurdu topu ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Lis'e gitti.

34' Ceza yayı üzerinde topu alan Güven yanındaki Kenan'ı gördü. Kenan beklemeden çizgiye inen Umut'a gönderdi, o içeriye orta yapmak istedi ancak savunma açıyı kapatınca pozisyon kayboldu.

31' Soldan savunma arkasına sarkan Alex Teixeira içeriye doğru hızla girdi ve çaprazdan topu kaleye gönderdi ancak kaleci Lis gole izin vermedi, korner.

23' Beşiktaş'ta tek paslarla topu sağ çaprazdan alan Kenan Karaman, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı top kaleci Lis'te kaldı.

18' Sol kanattan topu alan Kenan içeriye doğru ortasını yaptı ancak savunma topu kornere çeldi.

17' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ceza sahasına yakın bir noktadan içeriye doğru ortaladı, kaleci Lis topu çıktı ve aldı.

9' Ceza sahası sağ çaprazında topu alan Rachid Ghezzal, Güven'le verkaç yaptı ve çizgiye inip ortasını göndermek istedi ancak savunma araya girdi.

7' Orta alanda topu alan Güven savunma arkasına Alex Teixeira'ya göndermek istedi savunmada İbrahim araya girdi.

3' Sol kanattan topu alan Necip çizgiye inip sağına çekti ve şutunu çekti ancak kaleci Mateusz Lis gole izin vermedi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı ağırlıyor.

Beşiktaş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, 8. sırada bulunuyor.

Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Altay: Lis, Özgür, İbrahim, Eric, Cebrail, Thaciano, Zeki, Kazımcan, Pinares, Kappel, Deniz