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    Beşiktaş - Altay maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 18:04
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    Beşiktaş - Altay maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırlayacak.

    Beşiktaş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, 8. sırada bulunuyor.

    Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

    Altay:

    Altay'ın ilk 11'i henüz açıklanmadı.


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