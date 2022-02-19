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Beşiktaş - Altay maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 18:04
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırlayacak.
Beşiktaş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, 8. sırada bulunuyor.
Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven
Altay:
Altay'ın ilk 11'i henüz açıklanmadı.