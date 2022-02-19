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    Beşiktaş, Altay'ı tek golle mağlup etti

    Beşiktaş, Altay'ı tek golle mağlup etti

    Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 20:57
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 21:01
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    Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı ağırladı. Maça baskılı başlayan Beşiktaş, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.

    Altay da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

    Bu sonuçla iki takım da devre arasına 0-0'lık bereberlikle gitti.

    Beşiktaş, Altay ı tek golle mağlup etti #1

    BEŞİKTAŞ 3 HAFTA SONRA KAZANDI

    İkinci yarıda da rakip kalede etkili olan taraf yine Beşiktaş'tı. Rakip kalede baskı kuran siyah-beyazlılar, sonucunu 64. dakikada aldı.

    64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa kafa vuruşu yapan Domagoj Vida topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Bu skorla siyah-beyazlılar 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

    Beşiktaş, Altay ı tek golle mağlup etti #2

    Beşiktaş, Altay ı tek golle mağlup etti #3


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