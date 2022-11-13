Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye bugün, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayla sarsıldı.

Patlamada 6 kişinin öldüğü, 53 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın, Antalyaspor'u Dolmabahçe'de konuk edeceği maç, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmiştir"

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Takım tesislere geri döndü

Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenirken, kararın açıklanmasının hemen ardından Beşiktaş stada geldi ve sonra tesislere geri döndü.