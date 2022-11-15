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    Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF maç tarihini açıkladı mı?

    Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Pazar günü oynanması planlanan Beşiktaş -Antalyaspor maçı güvenlik sebebiyle ertelenmişti. Maçın oynanacağı tarih merak ediliyor..
    • 15.11.2022 - 16:15
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    Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF maç tarihini açıkladı mı?

    13 Kasım 2022 Pazar günü oynanması planlanan ancak İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası güvenlik sebebiyle ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı araştırılıyor.

    Ertelenen maçın hangi tarihte oynanacağı Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar tarafından araştırılıyor. TFF maçın ne zaman oynanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF maç tarihini açıkladı mı? #1

    Futbolseverlerin merak ettiği konuyla alakalı spor kamuoyunda yer alan iddiaya göre ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arasının bitmesinden sonra hafta içi bir gün oynanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu maçın yeni tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.


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