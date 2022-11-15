Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF maç tarihini açıkladı mı?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF maç tarihini açıkladı mı?

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Pazar günü oynanması planlanan Beşiktaş -Antalyaspor maçı güvenlik sebebiyle ertelenmişti. Maçın oynanacağı tarih merak ediliyor..

13 Kasım 2022 Pazar günü oynanması planlanan ancak İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası güvenlik sebebiyle ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı araştırılıyor.

Ertelenen maçın hangi tarihte oynanacağı Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar tarafından araştırılıyor. TFF maçın ne zaman oynanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Futbolseverlerin merak ettiği konuyla alakalı spor kamuoyunda yer alan iddiaya göre ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı, Dünya Kupası arasının bitmesinden sonra hafta içi bir gün oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu maçın yeni tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.