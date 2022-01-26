Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından Önder Karaveli ile çıkışa geçen Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş geçtiğimiz hafta Malatya ile 1-1 berabere kalırken, 24. hafta maçında Antalya'yı evinde yenmek istiyor.

Antalyaspor ise Nuri Şahin ile beklediği çıkışı bir türlü yakalayamadı ve küme düşme hattına geldi.

Geçtiğimiz sezonun en iyi takımlarından birisi olan Antalyaspor'un küme düşme hattından kurtulması için bu maçı kazanması gerekiyor.

Maçı kaçırmak istemeyen ve bilet almak için hazırlık yapacak olanlar, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 6 Şubat Pazar günü oynanacak. beIN SPORT 1 ekranlarından yayınlanacak olan mücadele, 19:00'da başlayacak. Karşılaşma İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak.

GHEZZAL'DAN FLAŞ ÇAĞRI

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ise sosyal medyadan Gomis'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.

Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gomis'le görüştüklerini açıkladı. 36 yaşındaki forvet bu sezon, 19 maçta 9 gol attı.