Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: TFF'ye başvuracağız Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından, "TFF'nin ligden çekilen takımların maçları için verdiği kararın doğru olmadığını söyledik. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. Bu konuda gerekli başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oldu.

Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, basın mensuplarına açıklamasında, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hepsi canla başla mücadele ettiler. Bu maçın öncesinde çok ilginç bir olay yaşandı. Sene başından bu yana bir alametifarika gibi sunulan yapay zeka ortadan kaldırıldı ve buraya manuel zekayla bir hakem atandı. Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler, VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahada bizler takım olarak geri çevirdik" dedi.

"Gerekli başvuruları yapacağız"

Beşiktaş Asbaşkanı, açıklamasının devamında, "Bugün yaşananlar, devreye giren manuel zeka, atanan hakem, yaşanan maç... Sonuç ne olursa olsun, maçta olanları herkes gördü. Beşiktaş'ı yarışın dışına itelim de bu söylemlerden vazgeçsinler diye bir operasyon çekilmek istendi diye düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligden çekilen takımların maçları için verdiği kararın doğru olmadığını söyledik, kamuoyu oluştu. Kamuoyu adalet çağrısı yapıyor. Bu karar vicdanlara sığmıyor. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. Bu konuda TFF'ye gerekli başvuruları yapacağız" sözlerini sarfetti.

"Daha fazla deplasman maçı oynamış olmak istemiyoruz"

Emre Kocadağ, "Büyük ihtimalle derbinin sonucunu, bu haftaki maçların sonucunu beklemişlerdi. Bu hafta TFF'nin kararı düzelttiğine yönelik haberi almak istiyoruz. Biz sezon sonunda rakiplerimizden daha fazla deplasman maçı oynamış olmak istemiyoruz. Bize bir çözüm reçetesi sunsunlar. Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var. Adalet çağrısı yapanlar var, ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor" açıklamasında bulundu.