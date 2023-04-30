Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: UEFA'ya gideceğiz Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yendikleri derbinin ardından, "Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar atarken sarı-kırmızılıların tek sayısı ise Icardi'den geldi.

Bu mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray haftayı haftayı 70 puanla tamamladı.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran 3. sıradaki Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 65'e çıkardı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: UEFA'ya gideceğiz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maç sonu açıklamalarda bulundu.

Kocadağ: "Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var. Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) sesleniyorum, içinizde birazcık vicdan varsa, kalan beş haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sene başından beri yarışın dışında tutmaya çalışmanız fayda göstermedi. Biz hiçbir zaman, 'Elimizde belge var, önce konuşuruz, sonra konuşuruz' yapmadık. Adaletli bir lig olmadığını söylüyoruz.Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde, unutmadık. Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil. Bunu bir kez daha gördük. Rakiplerimizin deplasman performansları da ortada. Gerekeni yapacağız" dedi.