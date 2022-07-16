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    Beşiktaş, Avusturya'daki son maçını kazandı

    Beşiktaş, Avusturya kampının son gününde Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'i 1-0 yendi.
    • 16.07.2022 - 03:53
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    Beşiktaş, Avusturya'daki son maçını kazandı

    Siyah-beyazlı ekip, Kufstein Arena'daki karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, N'Koudou ve Cenk Tosun 11 ile başladı.

    Orta alanda boşta kalan topu alan Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un çaprazdan sert şutu uzak direğin dibinde ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 24. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu şekilde tamamlandı.

    Beşiktaş, Avusturya daki son maçını kazandı #1

    İkinci yarı

    AA'nın haberine göre; siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya Necip Uysal-Boyd, Umut Meraş-Rıdvan Yılmaz, Cenk Tosun-Weghorst, Emirhan Delibaş-Muleka, N'Koudou-Ghezzal değişiklikleriyle başladı.

    Yeni transferler Weghorst ve Muleka, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

    Beşiktaş, Avusturya daki son maçını kazandı #2

    Teknik direktör Valerien Ismael, 66. dakikada Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Welinton-Berkay Vardar, Salih Uçan-Emirhan İlkhan değişiklikleri yaparken Gedson Fernandes 84. dakikada yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.

    Siyah-beyazlı takım karşılaşmayı da 1-0 kazandı.

    Beşiktaş, Avusturya daki son maçını kazandı #3

    Beşiktaş'tan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik

    Beşiktaş, Avusturya kampını Mainz 05 ile oynadığı maçla tamamladı.

    Siyah-beyazlı ekip oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İlk maçında Werder Bremen'i 2-1 yenen Beşiktaş, ikinci maçında ise Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

    Beşiktaş, Avusturya daki son maçını kazandı #4

    İstanbul'a dönecek Beşiktaş, 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde bir kamp daha yaparak sezon hazırlıklarını sürdürecek.

    Beşiktaş, Avusturya daki son maçını kazandı #5

    Beşiktaş, Avusturya daki son maçını kazandı #6

    Beşiktaş, Avusturya daki son maçını kazandı #7

    Beşiktaş, Avusturya daki son maçını kazandı #8


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