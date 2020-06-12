Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısıyla bağış kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. Kampanyanın adı ise; 'Bırakmam Seni'.

Bir basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi, kulübe bağış yapmak isteyen taraftarların, "BIRAKMAM" yazıp, 1903'e SMS atmaları gerektiğini söyledi. SMS ücretinin ise 20 TL olduğu açıklandı.



Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bu pandemi döneminin elbirliğiyle beraberce pozitif yönde atlatılmak üzere olunduğunu görüyoruz. Sağlık görevlilerine binlerce kere teşekkür ediyorum. Gördüğünüz üzere pandemi, birbirimizden uzakta oturmamızı gerektiriyor. Bunlar gereklilik halinde, ta ki bu salgın bitene kadar. Sonuç itibariyle özellikle Beşiktaş'ın en önemli sportif faaliyetlerinden biri olan futbol takımı ve seyircili hali imkansız hale gelmiştir. Taraftarsız oynayacağımız 8 maçımız var. Herkes kadar biz de iddialıyız. 8 maçı kazanmak için sahaya çıkacağımız konusunda hocalarımız ve futbolcularımızla hemfikiriz."

Beşiktaş, bağış kampanyasını tanıttı: Bırakmam Seni - İZLE



"TARAFTARLARIMIZ İSTEDİ"

"Ekonomik anlamda Beşiktaşımızın için 19 Mart'ta başlattığımız bağış kampanyası vardı. Pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Pandemi olmadan evvelden de zor durumda olduğumuzu biliyorduk. Bu sebeple Beşiktaş camiasının, taraftarımızın beni her sokakta gördüğünde ısrarla, "Bağış kampanyası istiyoruz, hakkımızdır bu." söylemiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Bu kampanyanın Beşiktaşımıza çok büyük desteği olacağına inanıyorum."

ÇANAKKALE KONULU TANITIM FİLMİ

Siyah-beyazlı kulübün kampanya için çektiği tanıtım filmi ise oldukça duygusal.

Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen dönemin Beşiktaş kaptanı Kazım'ın cebinden bir mektup çıkar.

Mektupta kaptanın vefat etmeden önce Beşiktaş için şiir yazdığı görülür.

İşte o şiir:

Hayatı süsledik izharı ittihatla bugün

Yolunda gençliğin ulvi değil miydi birleşmek

Sebatı bayrağımız yaptık, itilamız için

Neticesiz ve boş olmaz sebatla hiçbir emek

Dakikalar bize bir nağbe nişad olsun

Kulübümüzde müceddet nücumu mevc vursun

Bu kaniat bize hep gıpta ediyor isar

Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız daha var

Bu zevk alemi dar zannedip de aldanalım

Vekar hak gibi sakin, nezih ve saf olalım

Fakat bu hal ile kuvvet gibi cesur olalım



Kazım (Beşiktaş Kaptanı)